Chernobylite'ın PS4 ve Xbox One sürümleri ertelendi!
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Chernobylite'ın PS4 ve Xbox One sürümleri ertelendi!

Chernobylite'ın PS4 ve Xbox One sürümleri ertelendi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

The Farm 51 tarafından geliştirilen ve All in! tarafından yayınlanan bir bilim kurgu hayatta kalma oyunu Chernobylite'ın PS4 ve Xbox One sürümleri 28 Eylül'e ertelendi.

Yayıncı All In! Games ve geliştirici The Farm 51, bilim kurgu hayatta kalma korku RPG oyunu Chernobylite'ın PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerini daha önce planlanan 7 Eylül çıkış tarihinden 28 Eylül'e erteledi.

Hayatta kalma, komplo, korku, aşk ve saplantı gibi temaların işlendiği oyunun, PlayStation 4 sürümü hem fiziksel hem de dijital olarak, Xbox One sürümü ise sadece dijital olarak sunulacak.

Chernobylite'ın PC versiyonu, Erken Erişim'den ayrıldı ve 28 Temmuz'da Steam, Epic Games Store ve GOG üzerinden tam sürüm olarak piyasaya sürüldü.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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CHERNOBYLITE TANITIM FRAGMANI

The Farm 51 tarafından geliştirilen Chernobylite bir Bilim Kurgu Temalı ve Hayatta Kalma-Korku unsurlarına sahip bir RYO'dur. Çernobil'deki yasak bölgenin aşırı gerçekçi 3B taranmış çorak topraklarında geçen oyunda, Çernobil Nükleer Santrali'nin eski bir çalışanı ve aynı zamanda bir fizikçi olan Igor ile Pripyat'a geri dönerek 30 yıl önce nişanlısının gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu araştıracaksın.

Düşman askerler, diğer baş belaları ve doğaüstü yaratıklarla mücadele ederken, çok zorlu ve tehlikeli şartlara sahip bir ortamda gerçeği ortaya çıkartmaya çalışacaksın.

Hayatta kalma, komplo, korku, aşk ve saplantı gibi temaların etrafında dönen heyecanlı bir hikâyeye hazır ol

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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