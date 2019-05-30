Chelsea 4-Arsenal 1: UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı Maviler kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Arsenal'i 4-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.

TSİ 22: 00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, ikinci yarıda 22 dakikada 5 gol geldi.

Chelsea 49. dakikada Fransız golcü Olivier Giroud'un vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Eski Barcelonalı Pedro 60. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Maitland-Niles'in Giroud'u düşürmesi ile penaltı kazanan Chelsea, dakikalar 65'i gösterirken Hazard'ın penaltısıyla farkı 3'e çıkardı.

Arsenal ise, Iwobi'nin 69. dakikadaki golüyle farkı 2'ye indirdi ve durum 3-1 oldu.

Dakikalar sonra Giroud'un kafa vuruşuyla skoru 4-1 yapan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu.

İngiltere'nin iki lider takımı Avrupa kupalarında 3. kez karşılaştı.