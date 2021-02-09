Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı gerçekleşecek. Peki, Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHARLOTTE HORNETS - HOUSTON ROCKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı Charlotte'da Spectrum Center'da oynanacak. Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHARLOTTE HORNETS - HOUSTON ROCKETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak Charlotte Hornets - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.