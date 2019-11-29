Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı
Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor. AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.
29.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:26
Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.
AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com