Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı
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Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor. AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

29.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:26
Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.


AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten , koltuğunu eski Belçika Başbakanı 'e devretti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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