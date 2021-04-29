Chaby Han kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk olan Chaby Han kaç yaşında?

Chaby Han kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Elin Oğlu adlı programda üne kavuşan Chaby Han, sonrasında Kertenkele dizisinde rol aldı. Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran Ayla filminde de rol alan Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında?

Elin Oğlu programında ünlenen Chaby Han, Kertekenle dizisi ve Ayla filminde rol aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi her hafta sinema ve televizyon dünyasından birkaç ismi konuk oyuncu olarak ağırlıyor. Menajerimi Ara'nın son yayınlanan bölümünün konuklarından biri Chaby Han oldu. Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında ve nereli?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Eğitimini Türk okullarında tamamlayan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyor.

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir.

Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.

Chaby Han, 3Y1T'nin yapım kısmında da yer alan Gülce Elibol ile nişanlıdır.