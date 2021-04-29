Chaby Han kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk olan Chaby Han kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Chaby Han kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk olan Chaby Han kaç yaşında?

Chaby Han kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk olan Chaby Han kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Chaby Han kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Elin Oğlu adlı programda üne kavuşan Chaby Han, sonrasında Kertenkele dizisinde rol aldı. Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran Ayla filminde de rol alan Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında?

Elin Oğlu programında ünlenen Chaby Han, Kertekenle dizisi ve Ayla filminde rol aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi her hafta sinema ve televizyon dünyasından birkaç ismi konuk oyuncu olarak ağırlıyor. Menajerimi Ara'nın son yayınlanan bölümünün konuklarından biri Chaby Han oldu. Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında ve nereli?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Eğitimini Türk okullarında tamamlayan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyor.

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir.

Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.

Chaby Han, 3Y1T'nin yapım kısmında da yer alan Gülce Elibol ile nişanlıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Chaby Han kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk olan Chaby Han kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:33:09. #1.15#

title