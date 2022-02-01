ÇGHB 2 neden final yaptı? Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor?

Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? sorusunu merak etmeye başladı. Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı ve Çok Güzel Hareketler'in final açıklaması ve detaylar haberimizde...

ÇGHB 2 NEDEN FİNAL YAPTI?

Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacaktır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin final açıklaması şu şekilde:

"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz! Çok yakında yeniden görüşmek üzere! #ÇokGüzelHareketler2"

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 FİNAL FRAGMANI

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat yakın zamanda tekrardan başka bir kanalda yayınlanacağı da iddia edilmekte.

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