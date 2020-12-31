ÇGHB 2 hıyarlı baba kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, en sevilen karakterle yılbaşına özel ekranlara geliyor. ÇGHB 2 hıyarlı baba kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli? Hıyarlı babayı kim canlandırıyor?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

ÇGHB 2 HIYARLI BABA KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk haliyle ekranlara gelen Hıyarlı Baba tiplemesi Şahin Irmak tarafından canlandırılmaktadır.

ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Şahin Irmak kendisi gibi oyuncu olan Asena Tuğal ile 2013 yılında dünya evine girdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Şahin Irmak ilk olarak TV ekranında Aşağı Yukarı Yemişliler adlı dizide rol aldı. Birçok dizi ve filmde rol alan Şahin Irmak, son olarak Jet Sosyete adlı dizide rol almaya devam ediyor.

Şahin Irmak 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Şahin Irmak şu anda Jet Sosyete adlı dizinin kadrosunda yer almaya devam ediyor.

Yaşamı

Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı tv dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı.

Irmak, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda rol almış, ancak program 5. bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren benzer formattaki Geldim Gördüm Güldüm (3G Show) ile Show TV'de yer almaktadır.

Dizi

Geldim Gördüm Güldüm (2016)

Kim O (2014)

Aldırma Gönül (2013)

Bizim Ev (2013)

Sultan (2012)

Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Kurtlar Vadisi Pusu (2008)

Karayılan (2007-2008)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Bebeğim (2006)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)

Aliye (2004)

Parmak İzi (2003)

Melek (2003)

Çocuklar Duymasın (2002)

Unutma Beni (2002)

Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (2002)

Sinema

Entelköy Efeköy'e Karşı (2011) - Muhtar Ali

Kutsal Damacana: Dracoola (2011) - Drakula

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010) - Kazım

Neşeli Hayat (2009) - Serkan

Kutsal Damacana (2007) - Doktor

Beynelmilel (2006) - Şahin

Gönül Yarası (2004) - Barmen

Git Başımdan (2015) - Latif Selamsız

Yok Artık 2 (2016) - Berber Adnan

Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul (2017) - Deli Dumrul

TV

Memleket Hikayeleri: Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını (2005)

Yol Palas Cinayeti (2004)

Benimle oynama (2018)