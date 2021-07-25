ÇGC: "Gazetecilere yönelik saldırı asla kabul edilemez"
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ÇGC: "Gazetecilere yönelik saldırı asla kabul edilemez"

ÇGC: 'Gazetecilere yönelik saldırı asla kabul edilemez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınayarak, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınayarak, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Esendemir, gazetecilere yapılan saldırıların son günlerde arttığını belirterek, amacı sadece halkın haber almasını sağlamak olan basın mensuplarına yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Başkan Esendemir, şu görüşlere yer verdi:

"Son günlerde sahada çalışan basın mensuplarına yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunu üzüntüyle takip ediyoruz. Öncelikle 31 Mayıs'ta Hatay'da bir siyasi partinin genel başkanını takip ederken, A Haber ekibi Halil İbrahim Uğur ve kameraman arkadaşı Fatih Çakmak'a gerçekleştirilen saldırı, şimdi de İstanbul Şile'de yaşanan saldırı, camiamız tarafından esefle kınanmıştır. Şile'de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibe geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken engellendi ve saldırıya uğradı. A Haber ekibi gördükleri şiddetten dolayı darp raporu aldı. Olayın sorumlularının araştırılıp, gerekli yasal müeyyidelerle bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Şu asla unutulmamalı ki; yapılan bu saldırılar basını hiçbir zaman susturamayacak ve halkın doğru haber alma hakkına engel olamayacak. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak sahada çalışan basın mensuplarına yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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