Cezayir Eski Başbakanının Oğlu Bouteflika Karşıtı Eylemlerde Hayatını Kaybetti

– Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın yeniden seçimlere katılacağını açıklaması üzerine başlayan eylemlerde eski Cezayir başbakanının oğlu hayatını kaybederken, 183 kişi yaralandı.

Cezayir devlet haber ajansı APS'nin, Sağlık Bakanlığını kaynak gösterdiği haberine göre, Bouteflika'nın 18 Nisan'daki eylemlerde yeniden aday olacağını açıklamasın ardından başlayan eylemlerde Cezayir'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulan hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde'nin oğlu Hasan Hadde hayatını kaybetti. Cezayir İçişleri Bakanı Noureddine Bedoui konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Adli muayene ekibi, Hadde'nin ölüm nedenini ortaya çıkaracak" dedi ve Hadde'nin 'eylemcilerle ilgisi olmayan magandalar' ve polis arasında çıkan çatışmada izdiham altında kaldığını belirtti.

Cezayirliler, 81 yaşındaki Bouteflika'nın cumhurbaşkanlığı görevine uygun olmadığını düşünürken, bir hafta önce başlayan eylemlerde şu ana kadar 56 polis yaralandı ve 45 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA