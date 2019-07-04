Cezayir'de yeni hükümet için 'ordusuz' diyalog önerisi

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu.

Yaklaşık 30 yıldır Abdülaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığında yönetilen Cezayir'de son yıllarda sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki Buteflika'nın yeniden aday olması, ordunun ise bu süreçteki müdahaleleri nedeniyle halk sokaklara dökülmüştü. Gösteriler devam ederken, Buteflika'nın sağlık durumunu bahane ederek 2 Nisan'da istifa etmesinin ardından yeni seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulmuştu. Geçici hükümette cumhurbaşkanlığı görevine, Buteflika Hükümeti'nin Meclis Başkanı Abdelkader Bensalah 9 Nisan'da getirildi.

Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu. Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah dün yaptığı açıklamada, "Diyalog süreci, halk nezdinde güvenilir, bağımsız, bir parti üyeliği veya siyasi hırsları olmayan ulusal kişilikler tarafından; tam bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülecek. Askeri kurumlar da dahil olmak üzere devlet, hiçbir bileşeni ile bu süreçte rol almayacak, yalnızca gözlemci olarak katılım sağlayacaktır" dedi.

"Gerçekçi olmayan gereksinimler"

Bensalah yaptığı açıklamalara, "Mevcut durumu uzatacak ve ülkemizi bir belirsizlik ve istikrarsızlık kaynağı olan anayasal boşluğa sürükleyecek, gerçekçi olmayan gereksinimleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi" sözleriyle devam ederken, uzlaşı talebinde bulundu. Geçici Cumhurbaşkanının konuşması görev süresinin 9 Temmuz'da bitmesinden hemen önce gerçekleşti.

Cezayir'de seçimlere günler kalmasına rağmen yeterli sayıda aday bulunmaması, seçimlerin gerçekleştirilmemesi gibi bir ihtimali doğuruyor. Bu nedenle Abdelkader Bensalah, herhangi bir tarih vermeden, yeni bir cumhurbaşkanın seçilene kadar görev ve sorumluluklarını devam ettireceğini açıkladı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah, ilk diyalog çağrısını 6 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti. İlk çağrıda, tüm siyasilerin bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçiminin organize edilmesi için bir uzlaşmaya varmalarını istedi. Ancak bu çağrı anlaşmazlık nedeniyle reddedildi.

Birçok kişiye çağrı yapıldı

Her hafta düzenlenen rejim karşıtı gösterilerin 20'ncisi bu Cumartesi günü Cezayir'in 57. Bağımsızlık Günü'nde gerçekleştirilecek. Geçici Başkan çağrısına devam ederken, yüzlerce Cezayirli gösterici, gösterilere büyük bir katılım sağlanması için yurttaşlara çağrıda bulundu. - CEZAYİR

Kaynak: İHA