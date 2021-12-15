Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta

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Tunus Kartaca Havalimanı'ndan detaylar

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçağının gelişi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçaktan inişi

Tunus Kartaca Havalimanı'nda resmi karşılama töreni yapılması

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un birlikte fotoğraf çekinmesi TUNUS - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.