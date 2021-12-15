Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta - Haberler
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Tunus Kartaca Havalimanı'ndan detaylar Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçağının gelişi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçaktan inişi Tunus Kartaca Havalimanı'nda resmi karşılama töreni yapılması Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Cezayir Cumhurbaşkanı...

Görüntü Dökümü:

Tunus Kartaca Havalimanı'ndan detaylar

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçağının gelişi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçaktan inişi

Tunus Kartaca Havalimanı'nda resmi karşılama töreni yapılması

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un birlikte fotoğraf çekinmesi TUNUS - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta

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AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri

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