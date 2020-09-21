Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı
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Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketi RATB Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı.

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı
21.09.2020 05:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 05:06

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketi RATB Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı.

Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Metro Kurumu (EMA) yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu.

Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fransız RATB şirketi başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu.

Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abderrazak Boulkemh
Abderrazak Boulkemh
AA Editörü
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