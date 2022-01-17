Cezalar havadan yağdı: Trafikte drone ile denetim

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücülere ceza yağdı.

Sarıyer'in Büyükdere Caddesi üzerinde Trafik Şube ekiplerince drone ile denetim yapıldı. Büyükdere Caddesi üzerine konuşlanan polis ekipleri, sürücüleri drone ile denetledi. Yapılan denetimde emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücüler drone yardımıyla tespit edildi.

Yapılan denetim doğrultusunda 45 araç sorgulandı. 8 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 196 TL, 1 sürücüye usulsüz cam filmi takmaktan 427 TL, 1 sürücüye yabancı ehliyet süresi bittikten sonra kullanmaya devam etmekten 739 TL olmak üzere 10 sürücüye toplamda 2 bin 734 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüler ise drone ile trafik denetimi uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

(Abdulkadir Atmacan/ İHA)