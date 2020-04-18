Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye olan şahıs, tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olan Mehmet I., tartışma yaşadığı arkadaşı Ümit Arınç'ı başını taşla ezerek öldürdü. Olay sonrası şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün cezaevinden tahliye olan Mehmet I.(21) ile arkadaşı Ümit Arınç (44) mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştu.

ŞÜPHELİ, 2 ÇOCUK BABASI ADAMIN BAŞINI TAŞLA EZDİ

İddiaya göre, ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Mehmet I., 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan Mehmet I., saklandığı evinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA