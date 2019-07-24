Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)

Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018’de tutuklandı; geçtiğimiz temmuzda hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı. Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı.

Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018'de tutuklandı; geçtiğimiz temmuz ayında da 'terör örgütlerine destek vermek" suçlamasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı.

Bolu F Tipi cezaevinde kalan Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı. Üç çocuk babası Kuytul, son iki yılda yaşadıklarını anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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