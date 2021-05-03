Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı

Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da Tolga T.'nin (32) internetten 2 bin 850 liraya satışa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla satın alan Veysi A. (30) yakalandı.

ADANA'da Tolga T.'nin (32) internetten 2 bin 850 liraya satışa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla satın alan Veysi A. (30) yakalandı. Veysi A'nın daha önce de sahte paradan girdiği cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Tolga T., cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Tolga T., kendisi ile internet üzerinden irtibata geçen Veysi A. ile 2 bin 850 TL'ye anlaştı. Veysi A. ile merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında buluşan Tolga T., parayı alıp, cep telefonunu verdi. Eve dönen Tolga T., aldığı paraları kontrol ettiğinde 57 adet 50 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti.

'ŞÜPHELİLER YAKALANDI'İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giden Tolga T., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Veysi A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veysi A.'nın, ifadesinde, sahte paraları İstanbul'da yaşayan İbrahim D. isimli kişiden aldığını söylediği belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan İbrahim D.'nin de sahte paraları Veysi A.'ya verdiğini kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi A. ile İbrahim D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.'SAHTE PARA KULLANMAKTAN CEZAEVİNE GİRMİŞ'

Bu arada Veysi A.'nın 13 Ocak 2020'de sahte parayla alışveriş yaptığı gerekçesiyle cezaevine girdiğini, 15 Nisan 2020'de de pandemi nedeniyle izinli olarak çıktığı ifade edildi.


Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı
Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı
Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cezaevinden izinli çıktı, yine sahte parayla dolandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:46:40. #1.14#

title