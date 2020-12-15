- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı
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- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

15.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:22
- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine, yaklaşık bir aydır takip edilen ikamette, 100 gram selvi tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden temin edilen 10bin lira para ele geçirildi.

- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

BURSA - Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine, yaklaşık bir aydır takip edilen ikamette, 100 gram selvi tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden temin edilen 10bin lira para ele geçirildi.

Gemlik Osmaniye Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan ikamette, izlemeye alınan Hakan Ünlüyayla ve eşi Ayla Ünlüyayla izlemeye alındı. Yaklaşık bir ay süren takip sonrasında, yapılan baskında iki şahıs ticaretten gözaltına alındı. Eve giderek uyuşturucu alan 12 kişi ise sorgulandı.

Zanlıların ilk sorgusu, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. Ardından Gemlik Adliyesine sevk edildiler. Zanlılardan Hakan Ünlüyayla'nın, cezaeinden Koronavirüs salgını nedeniyle izinli olduğu öğrenildi.

- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı
- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı
- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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