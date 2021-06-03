Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Önce annesini dövdü, ardından polise bıçak çekti

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki şahıs, annesini dövüp, evde kırılmak eşya kalmadı. Apartmanın kömürlüğünde bulunan şahıs polislere de bıçak çekti.

Dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.'ye bağırmaya başladı. Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.

"EVDE KIRILMADIK EŞYA KALMADI"

Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu'na teslim edildi. Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal