Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı
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Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı

05.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:14
Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, ateş açtığı iddia edilen 2 şahsı olay yerindeki bir aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce'de bir sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, ateş açtığı iddia edilen 2 şahsı olay yerindeki bir aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Olay gece saatlerinde Koçyazı Mahallesinde meydan geldi. Koçyazı Mahallesi Sağlık Ocağı önünde düzenlenen sokak düğününe araçlarıyla gelen iki şahıs, alkol alarak havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 2 şahsın bulunduğu aracı ablukaya aldılar.

Şahıslar alkolün verdiği etkiyle polislere mukavemet göstermeye çalışsa da ekipleri iki şahsı gözaltına aldı. M.Ç ve O.G isimli şahısların ayrıca cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.

Her iki şahsa hem genel güvenliği tehlikeye sokma hem de 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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