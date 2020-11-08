Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
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Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı

08.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:01

Kuşadası'nda cezaevinden kısa süre önce çıkan bir kişi, iddiaya göre babasının oturduğu daireyi yakarak kaçtı.

Kuşadası'nda cezaevinden kısa süre önce çıkan bir kişi, iddiaya göre babasının oturduğu daireyi yakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan Muhammet B. isimli bir kişi Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde oturan babasının evine yerleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet B. saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4. katında babası Mehmet Ş. B.'nin oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangını çıkaran Muhammet B., olay yerinden kaçarken babası Mehmet Ş.B., oğlunun kısa süre önce cezaevinden çıktığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Oğlunun tedavi edilmesi için her yere başvurduğunu kaydeden baba, buna rağmen bir çözüm bulamadığını ve oğlunun sonunda evini yaktığını iddia etti.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı
Cezaevinden çıktı, babasının evini yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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