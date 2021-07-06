Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü

Anayasa Mahkemesi'nin "Hak ihlali" kararı sonrası yerel mahkeme tarafından tahliyesine hükmedilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, serbest bırakıldı. Ailesinin Sincan Cezaevi kapısında karşıladığı Gergerlioğlu'nun sakal bıraktığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet Nöbeti"eylemi başlattı. Eyleminin 5'inci gününde gözaltına alınan Gergerlioğlu aynı gün serbest bırakılmasının üzerinden 11 gün geçtikten sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Gergerlioğlu 2 Nisan 2021 tarihinden beri Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyordu.