Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama
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Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Virginia eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.

07.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:44
Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama

'nde (ABD) eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.


Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat Vali Ralph Northam, "Yalnızca vali olarak değil, bir çocuk doktoru ve baba olarak da bu raporlardan çok rahatsız oldum" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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