Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkıp intihara kalkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen T.Y.S. (36), polis tarafından gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkıp, intihara kalkıştı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen T.Y.S. (36), polis tarafından gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkıp, intihara kalkıştı. Annesinin olay yerine çağırılmasıyla eylemine son veren T.Y.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen T.Y.S.'nin (36) adresini tespit edip, operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak isteyince pencereye çıktı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtilamine karşın ağağıya branda açarak önlem aldı. T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı.Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK