Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
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Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, cezaevi firarisi iki kişi arasında para nedeniyle çıkan anlaşmazlık, uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı. Depoda esrar, Hint keneviri ve silah bulundu. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

23.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:02

Cezaevi firarileri U.S.U. ve C.A., arasındaki para nedeniyle çıkan tartışma sayesinde uyuşturucu deposunu ortaya çıkarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarileri U.S.U. ve C.A., arasında bir süre önce para nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu sorunu çözmek için konuşmak üzere ikili, ortak arkadaşları A.G. ile buluştu. Bir süre sonra U.S.U. ve C.A. arasında tartışma çıktı.

POLİSİ GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde gelince taraflar koşarak kaçmaya çalıştı.

İFADESİ UYUŞTURUCU DEPOSUNU ORTAYA ÇIKARDI

Ekipler, kaçmaya çalışan U.S.U'yu yakaladı. Gözaltına alınan U.S.U.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda diğer cezaevi firarisi C.A.'nın saklandığı adrese giden polis, burada 16 kök Hint keneviri, beyaz kağıda sarılı 4.68 gram gelen esrar, kavanoz içinde 5.60 gram esrar, cam tabak içinde tütünle karışık 1.8 gram esrar, tütün sarma makinesi, 9/19 mm 18 dolu fişek ve 9 dolu av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

C.A. ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.A. ise serbest bırakıldı.

Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı

Kaynak: DHA

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