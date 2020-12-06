Cezadan kurtulmak için söyledikleri işe yaramadı

KAHRAMANMARAŞ'ta ilaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekiplerce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta ilaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekiplerce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kentte benzer bahanelerle kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 122 bin 850 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye gezerek denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlara herhangi bir işlem yapılmazken, kısıtlamayı ihlal edip bahaneler öne süren vatandaşlar ise cezadan kaçamadı.

Son olarak Trabzon Bulvarı'nda gezerken görülen A.H., polis tarafından durduruldu. İlaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekipler tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Polis ayrıca, ceza yazdığı kişiye acil sokağa çıkması gerektiği durumda 155 telefonuna bilgi vermesi halinde kendisine yardımcı olunacağını belirtip bir daha çıkmaması konusunda uyardı.Yasağın başladığı saatten bugüne kadar benzer bahanelerle evlerinden çıkarak kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 3 bin 150'şer liradan 122 bin 850 lira idari para cezası yazıldı. Denetimlerin, kısıtılamanın sona ereceği pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ