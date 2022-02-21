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Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 2 saatlik uygulama boyunca kurallara uymayan sürücülere toplamda 8 bin 405 lira para cezası kesti.

DARICA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 2 saatlik uygulama boyunca kurallara uymayan sürücülere toplamda 8 bin 405 lira para cezası kesti. Ceza yememek isteyen bir sürücü ise aracındaki cam filmlerini elleriyle söktü.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde kazaların önüne geçilebilmesi ve kurallara uyulması amacıyla uygulama yaptı. Uygulama kapsamında ehliyetsiz sürücülere, emniyet kemeri takmayan sürücülere, muayenesiz araçlara ve aracında cam filmi bulunan sürücülere olmak üzere 2 saatlik uygulama boyunca toplamda 8 bin 405 lira cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında çevirmeye takılan bir sürücü ise ceza yememek için aracında bulunan cam filmlerini elleriyle söktü. - KOCAELİ

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Kocaeli, Darıca, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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