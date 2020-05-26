Çeyrek altının fiyatı 1 yılda 220 TL arttı
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Çeyrek altının fiyatı 1 yılda 220 TL arttı

Çeyrek altının fiyatı 1 yılda 220 TL arttı Sarraf Mustafa Zağlı: "Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız" Son dönemde yükselişte olan altın fiyatları hakkında açıklama yapan Sarraf Mustafa Zağlı, "Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız" dedi.

26.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:16

Çeyrek altının fiyatı 1 yılda 220 TL arttı

Sarraf Mustafa Zağlı: "Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız"

KAYSERİ - Son dönemde yükselişte olan altın fiyatları hakkında açıklama yapan Sarraf Mustafa Zağlı, "Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız" dedi.

Son 1 yılda çeyrek altın fiyatının 220 TL arttığını ama yine de insanların yatırım amaçlı aldıklarını söyleyen Mustafa Zağlı, "Bu pandemi döneminde sürekli bir iniş çıkışlar var değişimler var. Parası olan altınını almaya çalışıyor, yatırım yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar düğün sezonundan bahsedilen bir ortam oluşmadı. İnsanlar sadece yatırım amaçlı çeyrek altın ve bilezik alıyorlar. Bunun akabinde farklı bir şey ile henüz karşılaşmadık. Şu anda çeyrek altını 640 TL'ye veriyoruz. Geçen sene bu zamanlar 420 TL idi bu zamanlar. Yani bu korona virüsten dolayı bu sene çok farklı bir çizelge oluştu. Geçen sene ile bu zaman arasında çeyrek altında 220 TL gibi bir fiyat artışı oldu" dedi.

Merkez Bankalarının da para basabilmek için altın satın aldığını belirten Zağlı, "Müşteriler he ne kadar yakınsa da elini cebine atıyor. İhtiyaç ne kadarsa onu alıp evine gidiyor. Çarkın dönmesi için illaki satacağız, o alacak. Dünya konjektöründe baktığımız zaman Merkez Bankaları altın alıyor. Altın almalarının sebebi de Merkez Bankaları ellerindeki altının oranına göre piyasaya para sürmesi gerekir. Karşılıksız para sürdüğü zaman enflasyonu fırlatır. Her ne kadar risk taşısa da şu anda altın fiyatlarına normal demek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Çeyrek altının fiyatı 1 yılda 220 TL arttı

Kaynak: İHA

Manşet

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