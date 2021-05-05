Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 5 Mayıs altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 5 Mayıs güncel altın fiyatları!

5 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 475,8lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762lira, cumhuriyet altını da 3116liradan satılıyor.

5 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 475,8liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 475,8lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 761,4855

Satış: 780,5226

Yarım Altın:

Alış: 1523,913

Satış: 1562,011

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