Ceylanpınar'da Şehit Polislerin Davasına Devam

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 2 yıl önce, aynı evde kalan polis memurları Okan Acar ile Feyyaz Yumuşak'ın şehit edilmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.



Savcısı daha önce 4 değiştirilen davanın, mütalaa vermesi beklenen savcısının yine değiştirildi. 9 sanıklı davanın duruşmasına 4 tutuklu sanıktan Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şanlıurfa Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Aydın ise duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savunması sorulan sanıklardan Sedat Aydın Kürtçe ifadesinde "Söyleyeceğim bir şey yoktur" dedi. Mehmet Naci Yılmaz, Hüseyin Aydın ve Hasan Aydın da Kürtçe söyleyecek bir şeylerin olmadığını söyledi.



'BİLİNMEYEN BİR DİL'



Sanıkların Kürtçe ifadeleri 'Bilinmeyen bir dil' olarak tutanaklara geçirildi. Sanık avukatları ise, savunmalarını savcının mütalaasından sonra yapacaklarını, sanıkların beraatını istedi. Davanın 5'inci savcısı da mahkeme heyetinden ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



- Şanlıurfa