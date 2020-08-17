Ceylan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri
Sık sık değiştirdiği imajı ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan'ın Bir Sivaslı Uğruna isimli şarkı sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri nedir? İşte Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri!
Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı hakkında "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı sözleri araştırılıyor. İşte, Ceylan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri!
SİVASLI UĞRUNA ŞARKISI SÖZLERİ!
Kızlar gelse dizilseler sürüylen sürüyle
Dönüp bakmam işim olmaz biriylen kardaş (çünkü)
Yanıyom bir Sivaslı uğruna
Ölüyom ben yarimin yoluna
Yaralı bak bu gönlüm yaralı
Zaralı zaten yarim Zaralı
Yanıyom bir Sivaslı uğruna
Ölüyom ben yarimin yoluna
Yaralı bak bu gönlüm yaralı
Karalı zaten bahtım karalı
Ondan başkasına gönlüm tövbeli tövbeli
İster ise olsun dünya güzeli canım (çünkü)
Yanıyom bir Sivaslı uğruna
Ölüyom ben yarimin yoluna
Yaralı bak bu gönlüm yaralı
Karalı zaten bahtım karalı
Yanıyom bir Sivaslı uğruna
Ölüyom ben yarimin yoluna
Yaralı bak bu gönlüm yaralı
Karalı zaten bahtım karalı
Sana bakmam n'olur üstüme…
Ayaz Aydın