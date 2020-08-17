Ceylan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri Sık sık değiştirdiği imajı ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan'ın Bir Sivaslı Uğruna isimli şarkı sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri nedir? İşte Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri!

Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı hakkında "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı sözleri araştırılıyor. İşte, Ceylan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri! SİVASLI UĞRUNA ŞARKISI SÖZLERİ! Kızlar gelse dizilseler sürüylen sürüyle Dönüp bakmam işim olmaz biriylen kardaş (çünkü) Yanıyom bir Sivaslı uğruna Ölüyom ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Zaralı zaten yarim Zaralı Yanıyom bir Sivaslı uğruna Ölüyom ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Karalı zaten bahtım karalı Ondan başkasına gönlüm tövbeli tövbeli İster ise olsun dünya güzeli canım (çünkü) Yanıyom bir Sivaslı uğruna Ölüyom ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Karalı zaten bahtım karalı Yanıyom bir Sivaslı uğruna Ölüyom ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Karalı zaten bahtım karalı Sana bakmam n'olur üstüme… Ayaz Aydın