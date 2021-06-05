Ceylan'ı altına boğdular

Ünlü sanatçı Ceylan, 'Halay' klibini çekimi için Mardin'e gitti. Sanatçıya, klip çekiminde altına boğdular. Ceylan, klipte yer alan ekibe teşekkür etti. İşte detaylar...

Söylediği şarkılarla adında söz ettiren Ceylan, yeni klibi 'Halay' klibi için Mardin'e gitti.

Sanatçıyı, klip çekiminde altına boğdular. Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu söyleyen Ceylan, "Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" diye yazdı. Klip çekiminde ata binen Ceylan, Mardin sokaklarını dolaştı. Klipten bazı görüntüler paylaşan Ceylan, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin