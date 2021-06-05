Ceylan'ı altına boğdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ceylan'ı altına boğdular

Ceylan'ı altına boğdular
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Ceylan, 'Halay' klibini çekimi için Mardin'e gitti. Sanatçıya, klip çekiminde altına boğdular. Ceylan, klipte yer alan ekibe teşekkür etti. İşte detaylar...

Söylediği şarkılarla adında söz ettiren Ceylan, yeni klibi 'Halay' klibi için Mardin'e gitti.

Sanatçıyı, klip çekiminde altına boğdular. Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu söyleyen Ceylan, "Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" diye yazdı. Klip çekiminde ata binen Ceylan, Mardin sokaklarını dolaştı. Klipten bazı görüntüler paylaşan Ceylan, ekibe teşekkür etti.

Ceylan'ı altına boğdular
Ceylan'ı altına boğdular

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ceylan'ı altına boğdular - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 22:46:14. #1.13#

title