Ceyhun Kazancı neden istifa etti sorusuna yanıt arayanlar için öne çıkan neden, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama kararı oldu. Daha önce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem Slavko Vincic'in görev yapması sonrası Beşiktaş cephesinin benzer talepte bulunması, bu gelişmenin arka planını oluşturuyor. Peki, Ceyhun Kazancı neden istifa etti?

CEYHUN KAZANCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, hakem tercihiyle birlikte büyük bir krize dönüştü. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem Slavko Vincic'in düdük çalması, Beşiktaş cephesinin aynı uygulamanın Galatasaray maçında da geçerli olmasını talep etmesine neden oldu. Bu talep, TFF yönetiminde ciddi tartışmaların yaşanmasına yol açtı.

TFF yönetimi, Beşiktaş - Galatasaray derbisine hangi hakemin atanacağı konusunu toplantıda gündeme aldı. Yöneticilerin büyük çoğunluğu yerli hakem tercihinden yana görüş bildirirken, son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verildi. Hacıosmanoğlu'nun da bu doğrultuda yerli bir hakem atanması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Bu karar, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile yönetim arasındaki fikir ayrılığını daha da derinleştirdi. Kazancı, yabancı hakem görüşünü savunurken, bu kararın kulüpler arası adaleti ve eşitliği zedeleyeceğini savundu. Ancak çoğunluk görüşü doğrultusunda alınan karar sonrasında, Ceyhun Kazancı görevinden istifa etme kararı aldı.