Ceyhan'da makam aracı gelin arabası olarak hizmet verecek

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makam aracını dar gelirli çiftlerin düğün arabası olarak kullanmaları için vatandaşlara tahsis etti.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı yazılı açıklamada, makam aracıyla ilgili göreve gelmeden önce verdiği sözü yerine getirdiğini kaydetti.

Makam aracını gelin arabası olarak Ceyhanlı çiftlerin hizmetine sunduklarını belirten Aydar, aracı süslenmiş halde verdiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerinin sürdüğünü ifade eden Aydar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tasarrufa ben ve çalışma arkadaşlarım makam arabalarımızdan başladık. Artık fuzuli, iş dışında hiç kimse makam aracı kullanmayacak. Belediyede bulunan tüm araçlar sadece belediye personelinin değil, aynı zaman da Ceyhanlı hemşehrilerimizindir. Bizler hemşehrilerimize hizmet etmek için varız. Bundan sonra tüm araçlarımız halkımızın aracıdır ve halkımızın hizmetindedir."

Kaynak: AA