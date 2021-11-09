CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan'da İyi Parti'ye siyah çelenk

Ceyhan Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Ayşe Muhacir:

"Bir siyasi partinin, bu ayıbı yapan mensubuna halen sahip çıkıyor olması bizleri derinden yaralamıştır"

ADANA - Ceyhan Şehit ve Gazi Derneği, Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto emek amacıyla partisinin ilçe binasına siyah çelenk bıraktı.

İyi Parti heyetinin Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Kümran'a küfür ve hakaret eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Ceyhan Şehit ve Gazi aileleri Derneği tarafından protesto edildi.

Ceyhan Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen yaklaşık 50 şehit ve gazi ailesi, siyah çelenkle İyi Parti Ceyhan ilçe binasına kadar yürüdü. Burada Ceyhan Şehit ve Gazi aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, burada basın açıklaması yaptı.

Muhacir basın açıklamasında şunları söyledi:

"Lütfi Türkkan, partisinin Bingöl'de yapmış olduğu esnaf ziyareti sırasında bir şehidimizin ağabeyine etmiş olduğu küfür hepimizi derinden yaralamıştır. Bizler bu ülke için en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı feda etmiş, oğullarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi bu vatan topraklarına emanet ettik. Bayrak uğruna vatan uğruna en büyük acıları yaşadık. Evlatlarımızın ardından canımızı vermeye hazırız. Milletin seçtiği bir milletvekilinin şehit ailesine ağıza alınmayacak şekilde ettiği küfür şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bir siyasi partinin, bu ayıbı yapan mensubuna halen sahip çıkıyor olması bizleri derinden yaralamıştır. Şehidimizin ailesine küfür eden şahsı milletimizin vicdanına bırakıyorum. Ben de başta olmak üzere tüm şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyor, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınıyor, partisinden derhal istifa etmesini istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından grup siyah çelengi İyi Parti ilçe binası önüne bıraktı.