Ceyhan'da 233 adet sikke ele geçirildi
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Ceyhan'da 233 adet sikke ele geçirildi

Ceyhan'da 233 adet sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir araçta 233 adet sikke ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir araçta 233 adet sikke ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mustafabeyli Mahallesinde Y.K. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan kararla kulandığı otomobilde arama yapıldı. Aramada Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemine ait 233 adet sikke bulundu.

Ele geçirilen eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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