Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu
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Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu

19.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:09

Son dakika haberi... Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi.

Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı polislerin Ceyhan Belediyesindeki arama çalışmaları da devam ediyor. - ADANA

Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu
Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu
Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu
Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu
Son dakika haberi... Ceyhan Belediyesine rüşvet operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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