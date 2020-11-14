Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Ceyda Toyran boyu ve kilosu | Ceyda Toyran Instagram hesabı nedir?

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 finalinin ardından birinci olan isimler belli olduktan sonra Ceyda Toyran ismi gündeme oturdu. Peki, Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model kazananları kimler?

Ceyda Toyran gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam İstanbul'da yapıldı. Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan'ın yaptığı yarışmada Ceyda Toyran Miss Model seçildi. Ceyda Toyran, 2004 ABD Chicago doğumlu.

CEYDA TOYRAN KİMDİR?

Miss Model yarışmasında birinci olan Ceyda Toyran, 2004 yılında ABD Chicago'da dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki Toyran 1,83 boyunda.

Yarışmanın sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan'ın yaptı. Jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

CEYDA TOYRAN INSTAGRAM HESABI

Ceyda Toyran Instagram hesabını ceydatoyran_ kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

MISS MODEL KAZANANLARI

Yarışmanın finalinde birinciliğini 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran kazanırken, erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi.

Yarışmada ikinciliği kızlarda Kardelen Güdücü, erkeklerde Furkan Kilci kazanırken, üçüncülüğü de kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde ise Musa Çakmak kazandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.