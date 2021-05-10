Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli? Ceyda Ersoy ne iş yapmakta?
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Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli? Ceyda Ersoy ne iş yapmakta?

Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli? Ceyda Ersoy ne iş yapmakta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ciciş olarak adlandırılan ve son günlerde intihar olayları ile gündeme gelen Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli? Ceyda Ersoy ne iş yapmakta?

Ciciş olarak adlandırılan ve son günlerde intihar olayları ile gündeme gelen Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli? Ceyda Ersoy ne iş yapmakta?

CEYDA ERSOY KİMDİR?

Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988 tarihinde, kendisinden 4 yaş büyük ablası Esra Ersoy gibi Mersin'de üç katlı bir villada doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de özel okullarda okuduktan sonra Ankara, Bilkent Üniversitesi'nde okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi, Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümüne devam etti.

Ablası Esra Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

Twitter'da ve YouTube'da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları.

Mart 2010 yılında "Top Model Of Turkey" yarışmasında Miss Fotomodel of Turkey seçildi. Kasım 2012 da Çin'de yapılan Miss Fotomodel of the world'da ülkemizi Miss Fotomodel olarak temsil etti.

2009 yılında Cine5'te yaptıkları bir programı açarken "Günaydın cicişler" deyiverdi. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep "ciciş" dedi ve "ciciş" olarak kaldılar.

2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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