Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile dudak dudağa poz verdi. Düvenci ve eşinin bu pozu çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Eşiyle dudak dudağa poz veren Düvenci, "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir... Aşkına sıkı sıkı sarıl..." ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Düvenci ve eşinin bu karesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

-Her haliniz güzel, çok hoşsunuz.

-İnsanlar ve çocuklar ölürken bu paylaşım çok yanlış.

-İlişkinizi sosyal medyada yaşamanız doğru değil.

-Ramazan Ayı'nda bu fotoğrafı paylaşmanız çok yanlış.

"UMARIM HAYAT BİZE HEP İYİ DAVRANIR"

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile evliliği hakkında konuşan Ceyda Düvenci, "Çok ama çok mutluyuz, hayat inşallah bize hep böyle iyi davranır. Bizi böyle hep bir arada tutar, uzun ömrümüz olur sevgimizi yaşayabileceğimiz kadar..." demişti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dudak dudağa pozu olay oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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