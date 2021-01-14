Ceyda Düvenci takipçileriyle dertleşti: Yılın ilk üç gu¨nu¨ odama kapanıp ağladım!
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Ceyda Düvenci takipçileriyle dertleşti: Yılın ilk üç gu¨nu¨ odama kapanıp ağladım!

14.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:57
Ceyda Düvenci takipçileriyle dertleşti: Yılın ilk üç gu¨nu¨ odama kapanıp ağladım!

Yaşadığı iyi ve kötü olayları zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Düvenci, bu kez takipçileriyle dertleşti.

Yaşadığı iyi ve kötü olayları zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Düvenci, bu kez takipçileriyle dertleşti. "Gerçekten yepyeni bir ben oldum" diyen Ceyda Düvenci, şunları dile getirdi:

'3 GÜN ODAMA KAPANDIM, AGˆLADIM...'

Yazacak o kadar c¸ok s¸ey var ki... Sizlere anlatmak istedigˆim c¸ok s¸ey birikti aslında... ve 2 gu¨ndu¨r nasıl paylas¸sam bilemedim bir tu¨rlu¨... 2021 bambas¸ka bas¸ladı benim ic¸in. Gerc¸ekten yepyeni bir ben oldum.

Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu degˆis¸ikligˆi. C¸ok garipti. Yılın ilk 3 gu¨nu¨ odama kapandım. Agˆladım, du¨s¸u¨ndu¨m, du¨s¸u¨nmeden durdum, film s¸eridi gibi hayatım gec¸ti go¨zu¨mu¨n o¨nu¨nden, sevdiklerimi du¨s¸u¨ndu¨m, kalp kırıklıklarımı, as¸kımı, c¸ocuklarımı... Sonra 3 gu¨n kapandıgˆım odadan bas¸ka biri c¸ıktı sanki.

Daha yavas¸, daha sakin, daha az endis¸eli, sinirlenmeyen, nefes aldıgˆı anın kıymetini ve hakkını bilen biri... Sihir gibi... Sonra I·stanbul'a geldim... Bu¨tu¨n evdeki fazla kıyafet, oyuncak ve es¸yaları ihtiyac¸ sahipleri ic¸in ayırmaya bas¸ladım...

Ev de sakinliyor s¸imdi benim gibi... 15 gün sonra Bodrum'a geri dönüyoruz... Hafif hissediyorum kendimi ve sakin... Bunca zaman kendim ic¸in okudugˆum kitaplar, aldıgˆım egˆitimler, psikologˆumla seanslarım ic¸in kendime tes¸ekku¨r ederim...

Kaynak: Hürriyet

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