Ceyda Ateş, kızı Talia'nın yüzünü ilk kez gösterdi
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Ceyda Ateş, kızı Talia'nın yüzünü ilk kez gösterdi

25.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:54
Ceyda Ateş, kızı Talia'nın yüzünü ilk kez gösterdi

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy çifti, üç ay önce bebekleri Talia'yı kucaklarına aldı.

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy çifti, üç ay önce bebekleri Talia'yı kucaklarına aldı.

GÖKYÜZÜ GÖZLÜM

Üç ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın yüzünü gösterdi. Ceyda Ateş'in 'Gökyüzü gözlüm, İyi ki geldin bizim hayatımıza babasının minik kuşu Talia, bugün üç aylık oldum' notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

Kaynak: Hürriyet

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