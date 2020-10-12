Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?
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Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?

12.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:09
Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Genç oyuncu Ceyda Ateş, "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde yer alarak adını duyurdu. Ateş, 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı filmde rol aldı. Ceyda Ateş biyografisi...

Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum dizisiyle ününe ün kattı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisinde de konuk oyuncu olarak bulundu. Son olarak Çocuk dizisinde yer alan Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlidir. Çiftin bir de çocukları olacak.

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ateş, 14 Ekim 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ceyda Ateş Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak bulunan Ateş, daha sonra sezon sonrasında "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır.

Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Adını Feriha Koydum adlı dizisinde yer alan Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaştığı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. Çocuk dizisinde baş rolde "Şule" karakterini canlandırmıştır.

Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Başarılı oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturdu ve ikilinin bir de çocukları olacak.

Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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