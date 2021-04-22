Çevreye ve geleceğe katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projesi tanıtıldı
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Çevreye ve geleceğe katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projesi tanıtıldı

Çevreye ve geleceğe katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projesi tanıtıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, Orman Yönetim Konseyi'nin dünya çapındaki Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kağıt ürünlerine geçiş sürecini 22 Nisan Dünya Günü'nde duyurdu.

İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, Orman Yönetim Konseyi'nin dünya çapındaki Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kağıt ürünlerine geçiş sürecini 22 Nisan Dünya Günü'nde duyurdu. Proje tamamlandığında KFC Türkiye, yıllık ortalama 800 ton kağıdı, sanayi için yetiştirilmiş doğru ağaçlardan üretilmiş FSC sertifikalı ürünlerden elde ederek ormanların verimliliğine, biyolojik çeşitliliğe ve ekolojik süreçlere artı değer katmayı hedefliyor. 22 Nisan Dünya Günü'nde yapılan açıklamada, çevreye ve geleceğe katkıda bulunularak, sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasının amaçlandığı bildirildi.

"YAĞ ATIKLARININ DOĞAYA ZARAR VERMESİ ENGELLENİYOR"

Son iki yılda 1.100 ton atık yağı biyodizel olarak sisteme kazandırarak, yağ atıklarının doğaya zarar vermemesi için kaynağında ayrıştırarak geri dönüştürülmesine aracı olduklarını belirten KFC Türkiye, çevre dostu üretimi desteklediklerini ve 'İyi Tarım Uygulamaları' alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından GLOBALG.A.P sertifikalı ürünleri tercih ettiklerini belirtti.

 2021 yazı sonuna kadar tüm restoranlarında kullanılan yaklaşık 30 farklı kağıt bazlı ambalajı, gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesini sağlayan FSC sertifikalı yeni ürünlerle değiştirmeyi hedeflediklerini belirten KFC Türkiye CEO'su Feliks Boynuinceoğlu, "Global ölçekte etkisi büyük markaların sürdürülebilirlik konularına katkı sağlaması gerektiğini, bunun toplam farkındalığa sağladığı katkıyla da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. KFC Türkiye ailesi olarak geleceğimize karşı duyduğumuz sorumluluk ile ambalajlarımızda FSC sertifikalı ürünlere geçiş sürecini başlattığımız ve bunun duyurusunu 22 Nisan Dünya günü gibi anlamlı bir tarihte gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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