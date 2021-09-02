Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti
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Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, iklim krizine katkı sunmakla eleştirdikleri İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımına son vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, iklim krizine katkı sunmakla eleştirdikleri İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımına son vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası önünde toplanan göstericiler, bankaların fosil yakıt projelerini finanse etmesine tepki gösterdi.

Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti
Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti
Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti
Çevreci grup, İngiliz bankalarının fosil yakıtlara yatırımını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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