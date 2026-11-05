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Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü

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Zonguldak'ta TTK önündeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü
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Zonguldak İl Trafik Komisyonu, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışını değiştirdi. TTK önünden geçen sokakta araçlar artık yalnızca Kadırga Caddesi yönünde ilerleyebilecek, Valilik sürücülere yeni trafik işaretlerini dikkate almaları uyarısında bulundu.

Zonguldak İl Trafik Komisyonu, kent merkezindeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışının yönünü değiştirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünden geçen yolda araçlar artık Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek.

Zonguldak Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararla, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre araçların geçişine yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde izin verilecek. Böylece söz konusu sokakta karşı yönden araç geçişi yapılamayacak. Valilik, güzergahı kullanacak sürücülerin değişen trafik akışına göre hareket etmeleri ve yeni trafik işaretlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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