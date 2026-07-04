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Sıcak havayı gören sahile koştu

Sıcak havayı gören sahile koştu
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Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesiyle vatandaşlar sahile akın etti. Sıcak havanın tadını yürüyüş ve güneşlenerek çıkaranlar, akşam yağış beklentisiyle karşılaştı.

Zonguldak'ta havanın sıcak olmasını fırsat bilen sahillere koştu.

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahille koştu. Vatandaşlar sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi. Sıcak havanın akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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