Sıcak havayı gören sahile koştu
Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesiyle vatandaşlar sahile akın etti. Sıcak havanın tadını yürüyüş ve güneşlenerek çıkaranlar, akşam yağış beklentisiyle karşılaştı.
Zonguldak'ta havanın sıcak olmasını fırsat bilen sahillere koştu.
Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahille koştu. Vatandaşlar sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi. Sıcak havanın akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı