Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı