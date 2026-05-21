Zonguldak kent merkezinde yağış etkili oldu

Zonguldak kent merkezinde aniden başlayan yoğun yağış nedeniyle tedbirsiz yakalanan vatandaşlar bina saçakları ve tentelerin altına sığındı.

Zonguldak şehir merkezinde gün içinde aniden yoğunlaşan yağmur, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Yağmura yakalanan bölge sakinleri, ıslanmamak için dükkan önlerindeki saçakların ve brandaların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağışın miktarını artırmasıyla beraber sokaktaki çok sayıda kişi koşarak kapalı alanlara ulaşmak için çaba sarf etti. Kentin işlek noktalarında yağmura yakalananlar bir süre hava şartlarının normale dönmesini bekledi. Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 88'e ulaştığı bölgede, rüzgar hızı saatte 16 kilometre, yağış ihtimali ise yüzde 73 olarak tespit edildi. - ZONGULDAK

