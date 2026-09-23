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Zonguldak Limanı'nda deniz sarıya döndü, fırtına uyarısı 14.00'e dek sürecek

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Zonguldak Limanı'nda deniz sarıya döndü, fırtına uyarısı 14.00'e dek sürecek
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Zonguldak'ta etkili sağanak ve rüzgar limanda dalgalara neden olurken derelerin taşıdığı çamurlu su denizi sarıya döndürdü. Kıyılarda fırtına uyarısı 14.00'e kadar sürecek; rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor ve ulaşımda aksamalar olabilir.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve rüzgar, limanda dalgalara neden olurken derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi sarıya döndü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından derelerden denize taşınan çamurlu su, Zonguldak Limanı'nın rengini değiştirdi. Liman içindeki deniz suyu geniş bir alanda sarı ve kahverengi tonlarına büründü.

Kuvvetli rüzgarla birlikte liman ve açıklarında dalgalar oluştu. Açıkta bekleyen bir yük gemisi de zaman zaman yükselen dalgaların etkisinde kaldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Zonguldak kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 23 Eylül saat 00.05'te başlayan uyarının saat 14.00'e kadar geçerli olduğu, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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