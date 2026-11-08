Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, buzlanmaya karşı uyarı yapıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinin yüksek kesimleri ile Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri ile Alaplı'nın Gümeli beldesinde bulunan Bölüklü Yaylası'nda gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışların iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, kar kalınlığının yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği tahmin edilmişti.

Meteoroloji'nin 8 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre Zonguldak merkezde sıcaklığın 4 ila 9, Karadeniz Ereğli'de 4 ila 11, Devrek'te 2 ila 8 ve Alaplı'da 3 ila 11 derece arasında olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışların ardından özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı